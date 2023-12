I tredici punti conquistati nelle ultime cinque giornate di campionato hanno lanciato il Bologna nella zona Champions, una classifica sorprendente per la squadra di Thiago Motta che a due giornate dal termine del girone d’andata può essere considerata la sorpresa della Serie A 2023/24.Zirkzee e compagni sanno però che la strada per centrare un posto nella competizione più importante d’Europa è ancora bella lunga, soprattutto considerando la concorrenza: dalla Fiorentina (un punto di distanza) alla Lazio (7 punti), almeno 5 squadre non vogliono concedere ai rossoblù l’onore della Champions e anche le quote antepost per ora danno altri club favoriti per la Top 4 della Serie A. Premesso che in base ai risultati ottenuti dalle italiane impegnate in Europa ci potrebbe essere posto per cinque squadre della Serie A nella Champions 2024/25, l’ipotesi che gli uomini di Thiago Motta chiudano il campionato tra le prime quattro è proposta a quota 7.00 e per ora sembrano avere molte più chance le altre candidate. Inter e Juventus sono già fuori quota e le altre due favorite sono il Milan a 1.30 e il Napoli a 1.80. Ad insidiare questi quattro club ci sono la Fiorentina e la Roma, entrambe a 3.50, mentre l’Atalanta è già più lontana a 5 volte la posta. La Lazio paga un inizio di stagione al di sotto delle aspettative e per ora sembra essere fuori dai giochi a 12 volte la posta, mentre con Monza e Torino le speranze sono quasi invisibili a quota 10.00.