Torna l'appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com. Ultimo giorno di mercato e ore calde per tante trattative vicine alla chiusura. Colpo finale del Milan sulla fascia, mentre la Juve trova l'accordo con il Liverpool per il prestito di Arthur. Visite mediche per Piatek alla Salernitana, all'estero si profila uno scambio tra Chelsea e Barcellona e all'Ajax arriva Ocampos.