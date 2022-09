Continua l'appuntamento con le Top 5 news di giornata a cura della redazione di calciomercato.com. Ancora incerto il futuro di Mauro Icardi mentre presto ci saranno nuovi contatti tra la Roma e l'agente di Zaniolo per il prolungamento di contratto. La UEFA ha comunicato i club sanzionati per il Fair Play Finanziario tra cui ci sono anche Juve, Milan, Inter e Roma. Infine, gli aggiornamenti legati al campo sul derby tra Milan e Inter, in programma sabato alle 18:00.