Torna l'appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com. Che nella mattinata di oggi si trasfroma in uno speciale panchine. Perché le serate di Champions sono state e saranno importanti per Inzaghi all'Inter, Allegri alla Juve e anche Diego Simeone, mai così in bilico all'Atletico Madrid. Stankovic è pronto per la panchina della Sampdoria, mentre potrebbe presto rimanere vacante la panchina della Spagna.