Torna l’appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com. Cristiano Ronaldo è tornato al gol ed è diventato CR700, ma l'esultanza polemica lascia aperto spazio per un futuro lontano da Manchester. Allegri riscuote la fiducia della Juve, ma resta sotto osservazione. Due sono invece le occasioni di mercato che i bianconeri, ma non solo, stanno monitorando: Diogo Dalot e Jorginho, in scadenza con Manchester United e Chelsea. Infine continua a far discutere in Spagna il caso legato al tweet, poi rimosso da Iker Casillas.