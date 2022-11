Nuovo appuntamento con le top news selezionate dalla nostra redazione: ancora Mondiali in evidenza, con le condizioni di Kane e Lukaku che tengono sulle spine Inghilterra e Belgio e Lucas Hernandez che invece ha dovuto arrendersi alla rottura del legamento crociato. Per lui il torneo è terminato ieri sera. Il mercato coinvolge anche il giovane centrocampista degli Usa Musah, mentre questa sera, in Belgio-Canada, vedremo un arbitro che ne ha combinate delle belle.