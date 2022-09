Nuovo appuntamento con le top 5 news della sera a cura della redazione di Calciomercato.com. Tanti gli argomenti caldi: dalle ultime sulle condizioni di Calhanoglu e Immobile in vista della ripresa del campionato al mercato, con una suggestione Juve e Cancelo per il Real Madrid. La Roma femminile può scrivere la storia: oggi la sfida decisiva in Champions League.