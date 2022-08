Nuovo appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com: tante le mosse a centrocampo di diversi club come la Roma che dopo l'infortunio di Wijnaldum è alla ricerca di un sostituto. Ma anche Onana primo obiettivo del Milan a centrocampo, il bltiz del Napoli per Navas, il messaggio social di Fagioli in uscita dalla Juventus e il caso Ilicic. Ecco le ultime nel nostro video.