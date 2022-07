Il servizio a cura della redazione di Calciomercato.com sulle trattative più calde di giornata: sotto i riflettori Milenkovic, obiettivo dell'Inter per la difesa, ma anche Wijnaldum, per il quale prosegue la trattativa tra Paris Saint-Germain e Roma, e Koundé, che lascerà il Siviglia ed è vicino al Barcellona, con il Chelsea che non ha intenzione di mollare. Attenzione anche al futuro di Fagioli con la Juventus e al mercato in uscita del Milan.