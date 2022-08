Prima giornata rossonera per Charles De Ketelaere che sta svolgendo in queste ore le visite mediche con il Milan: accordo totale con il Bruges - 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus - e con il giocatore, che firmerà un contratto di cinque anni a 2,5 milioni di euro a stagione. La Juventus dice no all'Empoli per Daniele Rugani e mette nel mirino Raspadori. La richiesta? Il Sassuolo non scende sotto i 30 milioni, è avvertito anche il Napoli. Alexis Sanchez è vicino alla rescissione con l'Inter, che pagerà una buonuscita di 7 milioni di euro. In Inghilerra, il Chelsea ha trovato l'accordo con l'entourage di Cucurella: superato il City, ora si cercherà l'intesa con il Brighton. Tutto nel nostro consueto appuntamento su calciomercato.com con le TOP 5 news di giornata.