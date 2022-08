Il Milan, alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo, ha messo in lista anche il profila del belga del Wolfsburg Aster Vranckx; contatti costanti invece quelli della Juventus col Paris Saint-Germain per Leandro Paredes, in attesa che venga definita la cessione di uno degli esuberi in mediana. E poi gli ultimi movimenti del calciomercato internazionale in questa edizione delle news, tra cui l'assalto del Manchester United per l'asso dell'Ajax Antony.