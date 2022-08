Nuovo appuntamento con le 5 top news di Calciomercato.com: con l'arrivo sempre più vicino di Paredes, la Juventus ha deciso la strategia da adottare per il giovane Nicolò Fagioli, reduce da una grande stagione in prestito alla Cremonese. L'idea Diallo per la Roma e i possibili scenari su Defrel, Praet e Batshuayi nel menù...