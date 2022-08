Come ogni giorno, appuntamento con le Top 5 news di giornata sulle principali trattative del momento. Il Monza si muove sul mercato e in particolare a centrocampo così come la Fiorentina, vicina a Bajrami. Onana, obiettivo anche del Milan, potrebbe arrivare in Serie A ma non con i rossoneri. Infine, le parole di Spalletti sull'intreccio Ronaldo-Osimhen e infine la Roma pronta ad accogliere Belotti.