Nuovo appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com: giorni caldi per il possibile approdo di Belotti alla Roma mentre la Lazio cerca ancora un rinforzo sulla sinistra e c'è una nuova idea. Il Lecce ci prova per Umtiti del Barcellona, le parole di Gasperini su Malinovskyi e il punto sul portiere del Napoli, con Keylor Navas non convocato per la sfida del Psg contro il Lille.