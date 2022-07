Il servizio a cura della redazione di Calciomercato.com sulle trattative più calde di giornata: sotto i riflettori il passo decisivo del Milan per De Ketelaere, gli sviluppi della trattativa tra Inter e Atalanta per Pinamonti e il futuro di Raspadori chiesto dal Napoli, con la Juve interessata. Sguardo poi rivolto a Lucca che cerca fortuna in Olanda, e alla pista Raum che sfuma per la Juve.