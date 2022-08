Non si ferma il mercato italiano ma neanche quello internazionale, con le parole di Guardiola sul futuro di Bernardo Silva. La Roma, dopo l'ufficialità di Wijnaldum, pensa anche alle uscite mentre Mertens potrebbe aver salutato non solo il Napoli ma l'Italia in generale. Ore decisive per l'addio di Sanchez all'Inter e per il possibile trasferimento di Raspadori. Tutto nel nostro consueto appuntamento su calciomercato.com con le TOP 5 news di giornata.