Non solo la prima giornata rossonera di De Ketelaere, sono ore importanti per il mercato del Milan: sfumato Chukwuemeka, andrà al Chelsea, per i rossoneri resta Renato Sanches, sempre conteso con il PSG. La Juventus è a caccia di rinforzi in attacco e rispunta Depay, Pjanic torna in orbita Serie A mentre il Napoli è alle prese con un intreccio davanti: tutto nel consueto appuntamento su Calciomercato.com con le Top 5 news della serata.