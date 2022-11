I Mondiali sono affascinanti e discutibili, un po’ come le classifiche della rubrica Pagellando, i nostri Top e Flop. È giunto il momento di aggiornare le liste dei migliori e dei peggiori della Serie A, distinguendoli per ruolo e basandoci sulla media calcolata a partire dai voti degli inviati di calciomercato.com. Chi sono i 5 portieri più performanti di queste 15 giornate? E i peggiori? Cominciamo questa rassegna proprio da loro, ‘i pazzi coi guantoni’. Ebbene, il primo a far polemica sono io: mi colpisce infatti un grande escluso, il meritevole Vicario, portiere dell’Empoli entrato nel mirino della Juventus. Nessuno scandalo tuttavia, con la media del 6,33 ha mancato solo di un soffio il quinto posto. Ecco dunque la prima gallery: i migliori 5 guantoni della Serie.