Nuovo appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com: sono giorni importantissimi per il mercato degli attaccanti pronto a decollare e che vede la Juventus al centro dei riflettori. Depay o Milik? Dalla Spagna si aspettano una scelta entro oggi. Wanda Nara è attesa di nuovo in Turchia per un contatto gol Galatasaray per Icardi. Ma anche Salcedo in uscita dall'Inter, il Sassuolo su Laurentié e le richieste di Gasperini pronte ad essere ascoltate con Hojlund dello Stuem Graz.