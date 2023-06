Criteri di valutazione per i migliori siti scommesse in Italia

Sicurezza : fondamentale in qualsiasi attività online, lo è ancor di più se si tratta di scommesse sportive. Da questo punto di vista, consideriamo prioritarie la protezione dei dati personali, la licenza ADM/AAMS e le misure di sicurezza implementate dal bookmaker.

: fondamentale in qualsiasi attività online, lo è ancor di più se si tratta di scommesse sportive. Da questo punto di vista, consideriamo prioritarie la protezione dei dati personali, la licenza ADM/AAMS e le misure di sicurezza implementate dal bookmaker. Metodi di pagamento : un sito di scommesse di qualità dovrebbe offrire tutti i principali metodi di pagamento usati in Italia, offrendo sistemi sicuri e convenienti, inclusi carte di credito/debito, e-wallet e bonifici bancari.

: un sito di scommesse di qualità dovrebbe offrire tutti i principali metodi di pagamento usati in Italia, offrendo sistemi sicuri e convenienti, inclusi carte di credito/debito, e-wallet e bonifici bancari. Palinsesto e quote : in questo caso, valutiamo quanti sono gli sport e gli eventi su cui è possibile scommettere. Le quote offerte dai bookmaker devono essere competitive e vantaggiose rispetto alla concorrenza.

: in questo caso, valutiamo quanti sono gli sport e gli eventi su cui è possibile scommettere. Le quote offerte dai bookmaker devono essere competitive e vantaggiose rispetto alla concorrenza. Bonus e promozioni : le promo e le offerte possono fare la differenza. In questo articolo diamo un’occhiata alle tipologie principali come bonus di benvenuto, free bet, bonus sul deposito e altre offerte speciali.

: le promo e le offerte possono fare la differenza. In questo articolo diamo un’occhiata alle tipologie principali come bonus di benvenuto, free bet, bonus sul deposito e altre offerte speciali. Assistenza clienti: un supporto clienti efficace, professionale e rapido è essenziale per risolvere eventuali problemi o dubbi degli utenti.

Recensioni siti scommesse

Top 5 bookmaker in Italia

LeoVegas: ottima proposta mobile



Eurobet: leader per il bonus di benvenuto



Betway: grande varietà di eventi sportivi



Unibet: innovazione e novità



William Hill: quote alte perfette per i professionisti delle scommesse

Come effettuare la registrazione ai migliori siti di scommesse in Italia

Scegli il bookmaker: dai un’occhiata al resto dell’articolo se non hai ancora preso una decisione. Considera il tuo stile di gioco per prendere la decisione più giusta in base al tuo contesto. Visita il sito: una volta scelto il bookmaker, vai sul sito ufficiale e clicca sul pulsante di registrazione. Compila il modulo: ti verranno chieste informazioni anagrafiche come nome, cognome, data di nascita, ecc; tutti dati da compilare con attenzione e precisione. Dovrai anche fornire i riferimenti di un documento di identità valida perché i siti di scommesse sicuri autorizzati dall’ADM hanno l’obbligo di controllare i propri iscritti. Verifica l'email: completato il modulo e forniti tutti i consensi necessari, potrebbe essere richiesta una verifica dell’email. Cliccando sul link, attiverai il tuo account. Effettua il primo deposito: per iniziare a giocare con soldi veri, dovrai effettuare una ricarica con uno dei metodi di pagamento supportati. Consulta i termini e le condizioni dei bonus di benvenuto per tirare fuori il massimo della registrazione.



Bonus scommesse dei migliori siti

Netbet : questo sito offre un bonus di benvenuto iniziale sulla prima ricarica dopo la registrazione che può arrivare fino a 50 €.

: questo sito offre un bonus di benvenuto iniziale sulla prima ricarica dopo la registrazione che può arrivare fino a 50 €. Betclic : piattaforma che propone frequentemente promozioni stagionali e bonus sulle scommesse in diretta. Chi si iscrive avrà anche diritto a un welcome bonus che può arrivare a 350 €.

: piattaforma che propone frequentemente promozioni stagionali e bonus sulle scommesse in diretta. Chi si iscrive avrà anche diritto a un welcome bonus che può arrivare a 350 €. Gioco Digitale : GD offre un bonus di benvenuto non particolarmente ricco, visto che si tratta di 5 € ma è la varietà delle offerte nelle altre sezioni ad averci convinti.

: GD offre un bonus di benvenuto non particolarmente ricco, visto che si tratta di 5 € ma è la varietà delle offerte nelle altre sezioni ad averci convinti. Star Casino : con un generoso bonus di benvenuto di 25 €, Star Casinò sarebbe già competitivo ma se aggiungiamo anche 1 mese di abbonamento a DAZN abbiamo davvero un’offerta che riesce a distinguersi.

: con un generoso bonus di benvenuto di 25 €, Star Casinò sarebbe già competitivo ma se aggiungiamo anche 1 mese di abbonamento a DAZN abbiamo davvero un’offerta che riesce a distinguersi. Eurobet: fra i tanti bonus di benvenuto del noto sito di scommesse italiano ce n’è anche uno del valore massimo complessivo di oltre 2.300 €.

Tipologie di bonus scommesse dei migliori bookmaker

Bonus di benvenuto : probabilmente la tipologia più comune offerta dai siti di scommesse. L’importo effettivo varia da sito a sito ma quel che è certo è che si tratta di una promozione una tantum, riservata a chi si iscrive per la prima volta.

: probabilmente la tipologia più comune offerta dai siti di scommesse. L’importo effettivo varia da sito a sito ma quel che è certo è che si tratta di una promozione una tantum, riservata a chi si iscrive per la prima volta. Bonus senza deposito : questa promo consente ai giocatori di piazzare scommesse senza dover effettuare un deposito. Solitamente, il valore di questi bonus è piuttosto basso e presenta requisiti di rigioco alti, a fronte di un rischio iniziale in capo all’utente nullo o molto basso.

: questa promo consente ai giocatori di piazzare scommesse senza dover effettuare un deposito. Solitamente, il valore di questi bonus è piuttosto basso e presenta requisiti di rigioco alti, a fronte di un rischio iniziale in capo all’utente nullo o molto basso. Bonus cashback : in questo caso viene offerto ai giocatori un rimborso su una percentuale delle loro perdite durante un determinato periodo.

: in questo caso viene offerto ai giocatori un rimborso su una percentuale delle loro perdite durante un determinato periodo. Bonus scommesse multiple : come si intuisce dal nome, questa promo è riservata esclusivamente alle multiple e prevede un bonus crescente in percentuale, all’aumentare delle selezioni aggiunge alla schedina.

: come si intuisce dal nome, questa promo è riservata esclusivamente alle multiple e prevede un bonus crescente in percentuale, all’aumentare delle selezioni aggiunge alla schedina. Bonus scommesse live : una promo riservata ai giocatori che piazzano scommesse durante gli eventi in diretta.

: una promo riservata ai giocatori che piazzano scommesse durante gli eventi in diretta. Bonus fedeltà : questi vantaggi sono offerti ai clienti regolari di un sito di scommesse come ricompensa per la loro lealtà.

: questi vantaggi sono offerti ai clienti regolari di un sito di scommesse come ricompensa per la loro lealtà. Bonus ricarica: bonus scommesse che vengono assegnati quando un giocatore effettua una ricarica con soldi veri.



Sport su cui è possibile scommettere sui top bookmaker

Calcio : lo sport più seguito nel mondo, con competizioni come Serie A, Champions League, Europa League, Mondiali, ecc. a farla da padrona.

: lo sport più seguito nel mondo, con competizioni come Serie A, Champions League, Europa League, Mondiali, ecc. a farla da padrona. Tennis : sport elegante e affascinante, che attira diverse puntate per la frequenza di eventi lungo tutto l’anno.

: sport elegante e affascinante, che attira diverse puntate per la frequenza di eventi lungo tutto l’anno. Basket : i migliori siti di scommesse offrono puntate su Serie A, Eurolega, NBA e tutte le altre principali competizioni a livello internazionale.

: i migliori siti di scommesse offrono puntate su Serie A, Eurolega, NBA e tutte le altre principali competizioni a livello internazionale. Pallavolo : con una lunga tradizione in Italia, le scommesse su questo sport riscuotono interesse da molti appassionati.

: con una lunga tradizione in Italia, le scommesse su questo sport riscuotono interesse da molti appassionati. MotoGP : con campioni come Valentino Rossi, Max Biaggi, Capirossi e Bagnaia, le scommesse sulle moto sono da anni fra le più gettonate in Italia.

: con campioni come Valentino Rossi, Max Biaggi, Capirossi e Bagnaia, le scommesse sulle moto sono da anni fra le più gettonate in Italia. Formula 1 : in Italia, patria di Ferrari, Lamborghini e Maserati, le scommesse si concentrano sul principale campionato motoristico a livello internazionale.

: in Italia, patria di Ferrari, Lamborghini e Maserati, le scommesse si concentrano sul principale campionato motoristico a livello internazionale. Ciclismo : sport di resistenza, offre opportunità di scommesse durante le più importanti corse come Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta, oltre alle Classiche di un giorno.

: sport di resistenza, offre opportunità di scommesse durante le più importanti corse come Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta, oltre alle Classiche di un giorno. Ippica : uno sport tradizionalmente associato alle scommesse, con tanti mercati e gran premi che ricorrono ogni giorno.

: uno sport tradizionalmente associato alle scommesse, con tanti mercati e gran premi che ricorrono ogni giorno. Rugby : gli scommettitori trovano opportunità di puntata soprattutto nei grandi eventi internazionali come il torneo "Sei Nazioni".

: gli scommettitori trovano opportunità di puntata soprattutto nei grandi eventi internazionali come il torneo "Sei Nazioni". Golf: una volta considerato un gioco solo per i più facoltosi, ora offre diverse opportunità di scommesse anche al grande pubblico.



Siti con diretta live streaming

Exchange e Cash Out

Assistenza e supporto clienti dei migliori siti scommesse in Italia

Nuovi bookmaker e siti di scommesse in Italia

Note finali sui migliori siti di scommesse

Top bookmaker Italia - FAQ

Che cosa significa che un sito di scommesse ha la licenza AAMS / ADM?

Quali sono le caratteristiche di un buon sito di scommesse?

È sicuro scommettere online?

Come posso riconoscere un sito di scommesse affidabile?

Posso scommettere da mobile?

Le scommesse sportive online in Italia rappresentano un mercato molto ampio, come dimostrano i milioni di utenti che settimanalmente si dedicano al betting online. Di fronte a un mercato con così tanti, è comprensibile che ci sia qualche difficoltà a navigare e selezionare il bookmaker più adatto alle proprie esigenze.Ecco perché abbiamo elaborato questa guida completa ai migliori siti di scommesse del 2023 in Italia, selezionati applicando criteri rigorosi e oggettivi.Nonostante il calcio sia lo sport che cattura l'interesse di molti scommettitori italiani, è innegabile che ci sia un ampio ventaglio di altre discipline sportive su cui puntare. Dalla MotoGP al basket, dal ciclismo alla pallavolo, i migliori bookmaker offrono l'opportunità di scommettere sulle discipline principali e su quelle minori. Alcuni si spingono anche oltre, proponendo scommesse su eventi di, come l'Eurovision o il Festival di Sanremo.Il nostro obiettivo con questa guida è fornire informazioni dettagliate e imparziali dei siti di scommesse, analizzando ogni aspetto, per consentirti di fare la scelta più adatta alle tue necessità. Nel corso della lettura, scoprirai i criteri che abbiamo utilizzato per stilare la nostra classifica aggiornata deiPer stilare una lista aggiornata dei migliori siti di scommesse in Italia, è essenziale considerare una serie di criteri chiave. Queste variabili sono fondamentali per garantire la migliore esperienza d’uso ai nostri lettori interessati a scommesse sportive online sicure e di qualità.Per trasparenza, ecco i criteri che abbiamo usato in questa pagina, nel dettaglio:Per garantire informazioni accurate e complete, la nostra procedura di revisione dei siti di scommesse è rigorosa e approfondita. Esaminiamo personalmente diversi aspetti di ciascuna piattaforma di scommesse per poter fornire una panoramica dettagliata ed equilibrata.Vogliamo sottolineare che ogni sito che recensiamo possiede una licenza, a testimonianza della loro legalità e sicurezza. Questo ci consente di presentare ai nostri lettori solo piattaforme di scommesse affidabili e sicure.Iniziamo a stilare una top 5 dei bookmaker di più alto livello. Ogni scelta viene motivata, con una spiegazione puntuale dei motivi per cui si distinguono i vari siti di scommesse:Per gli scommettitori che preferiscono piazzare scommesse da dispositivi mobile, LeoVegas rappresenta un'opzione di eccellenza grazie a un'interfaccia intuitiva e ottimizzata per smartphone e tablet.Se il tuo interesse principale è rivolto ai bonus di benvenuto, Eurobet potrebbe essere il bookmaker che fa per te. Oltre a offrire un'ampia selezione di metodi di pagamento, Eurobet propone tantissime offerte e promozioni dedicate alle scommesse sportive.Betway si distingue per l'ampio palinsesto, che comprende anche eventi oltre lo sport, soddisfacendo così le esigenze di utenti con gusti diversi. Da questo punto di vista si può scegliere fra sport principali, discipline considerate minori, almeno in Italia, oltre a eSport e eventi di spettacolo.Unibet, pur non essendo forse noto come altri marchi, sta emergendo come uno dei migliori nuovi bookmaker con licenza per operare in Italia. Si sforza di distinguersi dalla massa, offrendo promozioni di livello e un palinsesto di eventi sportivi aggiornato. Vale la pena dargli una chance!Chi non conosce William Hill in Italia? Grazie a un palinsesto ricco, aggiornamenti frequenti sulle notizie sportive, quote in tempo reale e una buona serie di bonus, William Hill è riconosciuto come uno dei bookmaker migliori in Italia, particolarmente apprezzato dai professionisti delle scommesse grazie ai payout alti.Registrarsi a un sito di scommesse online è una procedura necessaria per chi vuole iniziare a giocare sui migliori bookmaker. Chi ha timore in questo senso, può stare tranquillo: non è una cosa complicata e non richiede molto tempo. Qui sotto, puoi trovare una guida dettagliata con gli step principali:I bonus di benvenuto e le promozioni offerte dai bookmaker online possono fare la differenza per alcuni utenti. Di seguito, presenteremo una lista dei 5 migliori siti di scommesse, selezionati sulla base dei bonus che offrono:Se sei alle prime armi, probabilmente non hai un’idea chiara dei bonus di benvenuto e delle offerte proposte dai siti di scommesse. Ecco un elenco dettagliato di alcune delle tipologie di bonus più comuni:Lo sport è da sempre una passione radicata nel nostro Paese, con milioni di italiani che praticano diverse discipline, da quelle più tradizionali a quelle più moderne. Questa passione si riflette anche nel mondo del betting: i migliori siti di scommesse offrono tante discipline sportive ai propri utenti.Ecco un elenco dettagliato degli sport più popolari per le scommesse:Il live streaming è un servizio che consente agli utenti di guardare contenuti multimediali in tempo reale, offerto dai migliori siti di scommesse. A seconda del palinsesto, sarà possibile quindi seguire partite di calcio o match di altri sport direttamente dal proprio account registrato sul bookmaker.Siti come Snai e William Hill offrono diversi eventi. Da sito a sito, poi, può variare il requisito da soddisfare per vedere effettivamente le partite. In alcuni casi è sufficiente avere del saldo reale sul conto, mentre su altri bisognaAltri fattori che possono fare la differenza nella scelta dei migliori bookmaker in Italia sono la presenza di un exchange e la possibilità di usare il cash out. Nel primo caso, si tratta di una piattaforma di scommesse parallela a quella ufficiale, con la quale è possibile piazzare puntate e bancate fra utenti ().Il cash out è uno strumento che consente di liquidare in anticipo una scommessa, prendendo il profitto o limitando la perdita, senza attendere l’esito del match oggetto della puntata iniziale. Se fino a qualche tempo fa in Italia ilera disponibile solo sugli Exchange (Betfair e Betflag), ora è uno strumento utilizzabile su molti altri siti di scommesse legali e sicuri.Depositi e prelievi sui migliori siti di scommesseIn un top bookmaker, la facilità di deposito e prelievo è fondamentale. I depositi si riferiscono al processo di trasferimento di fondi dal conto bancario o carta di credito all’account di gioco. La maggior parte dei siti offre diversi metodi di deposito, che possono includereIl prelievo invece indica il ritiro delle vincite dall’account. Alcuni siti possono offrire prelievi istantanei, mentre altri potrebbero richiedere un periodo più o meno lungo per l’elaborazione delle transazioni.È importante notare che i siti di scommesse possono applicare commissioni sui depositi e sui prelievi, ma i migliori bookmaker propongono. Inoltre, alcuni metodi di deposito potrebbero non essere considerati qualificanti per l'accredito di determinati bonus, un altro aspetto da considerare quando si sceglie un sito di scommesse.L'assistenza clienti è un aspetto cruciale per valutare i siti di scommesse online. Un servizio clienti efficiente può fare la differenza tra un'esperienza di gioco positiva e una cocente delusione. La maggior parte dei siti di scommesse offre diversi canali di assistenza per risolvere dubbi, problemi o richieste dei clienti.Il supporto via email è una delle opzioni più comuni e può essere utile per questioni complesse che richiedono un'indagine dettagliata. Tuttavia, per problemi più urgenti, molte piattaforme offrono un, che consente un dialogo in tempo reale.I migliori siti di scommesse offrono anche supporto via telefono, mentre altri hanno si limitano a una sezione(Frequently Asked Questions), dove è possibile trovare le risposte alle domande più comuni senza intervento esterno.Per offrire un servizio di livello, sempre aggiornato, monitoriamo costantemente il settore delle scommesse sportive in Italia per verificare l’entrata in scena di nuovi bookmaker di livello.Può capitare infatti che alcuni siti di scommesse non offrano più promozioni e bonus dopo la registrazione dell’utente, o che le quote calino nel corso dei mesi. In questo caso, la possibilità di rimanere aggiornati sui migliori nuovi siti di scommesse offre un oggettivo vantaggio competitivo, permettendo di cogliere al volo eventuali opportunità.Anche in questo caso verranno presi in considerazione, ovvero che hanno ricevuto una nuova licenza o ne hanno acquistata una da un altro operatore.Speriamo di avere fornito informazioni di valore nella scelta del sito di scommesse ideale. Sono molti i fattori da tenere in considerazione ma, alcuni dei siti menzionati - LeoVegas, Betclic, Netbet, Betway, Gioco digitale, Eurobet, bwin, William Hill, Star Casino e Unibet - rappresentano fra le migliori opzioni disponibili in Italia, grazie al livello di sicurezza, affidabilità, varietà di mercati e servizio clienti di alta qualità.È sempre bene ricordare l’importanza di scommettere responsabilmente e di verificare che il sito sul quale ci si registra abbia la licenza ADM (ora AAMS), fattore indispensabile per garantire un'esperienza di gioco sicura e regolamentata.Significa che il sito è autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il principale ente statale per la regolamentazione e il monitoraggio del gioco online in Italia.Un buon sito di scommesse offre tanti mercati sportivi, quote di livello, un'interfaccia utente intuitiva, un servizio clienti amichevole e promozioni e bonus competitivi.Sì, se si scelgono siti di scommesse con licenza AAMS ADM. Queste piattaforme sono regolamentate e monitorate: i siti di scommesse stranieri non danno alcuna garanzia sul pagamento delle vincite.Un sito di scommesse affidabile avrà una licenza AAMS ADM (lo stemma sarà visibile nella home page della piattaforma di gioco), una buona reputazione online e offrirà metodi di pagamento sicuri e comuni in Italia.Sì, molti siti di scommesse offrono app mobile o siti web ottimizzati per smartphone e tablet. Le soluzioni più comuni sono le app native o le web app, soluzioni che offrono entrambi una user experience di livello.