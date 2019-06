A distanza di poche ore dal riscatto del cartellino di Kevin Bonifazi da parte della Spal, per 10 milioni di euro, il Torino ha conhroriscattato il difensore versando 11 milioni (uno in più) nelle casse della società ferrarese. Nonostante il controriscatto, non è certo che il centrale resti in granata.



Il presidente Urbano Cairo ha deciso di riacquistare il difensore perché è consapevole del fatto che da un eventuale cessione potrà ricavare una cifra superiore rispetto ai 10 milioni pagati dalla Spal. Sulle tracce di Bonifazi c'è sempre il Milan, che lo sta seguendo da diverso tempo.