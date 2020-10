, le aspettative ed i proseliti erano certamente ben diversi da ciò che poi è stata la storia dei risultati nei quindici anni successivi. Si potrebbe pure far passare il saliscendi dalla A alla B come “periodo di assestamento” dopo il fallimento societario della gestione di Tilli Romero e il passaggio per la gestione di Cimminelli. Eppure, già da allora, le lacune di gestione della nuova proprietà erano evidenti.Nella prima campagna acquisti il Torino spende quasi 8 milioni di euro (7.590.000) per allestire la squadra senza ricavare nulla più dei 100.00 euro derivanti dalla cessione di Sorrentino. Dopo la promozione in Serie A al primo colpo, nell’estate 2006, il Torino spende appena 8 milioni per rinforzare l’organico in vista del campionato di massima divisione. Sono più i nomi “di grido” che quelli di sostanza. Arrivano infatti Abbiati, Fiore e Barone ma poco altro. Il saldo acquisti cessioni sarà impietoso: 8.350.000 di acquisti e 900.000 derivanti dalla cessione di Pinga. Ne consegue una salvezza a poche giornate dalla fine. L’anno dopo arriva un 15° posto ma alla fine della stagione 2008/09, dopo una campagna acquisti che aveva visto il Toro spendere 7 milioni di euro per Rolando Bianchi e 3 per Nicola Amoruso, la retrocessione in Serie B, dove i granata rimarranno fino al 2012, dopo due stagioni tremende e 5 allenatori (Colantuono, Beretta, Colantuono bis, Lerda, Papadopulo, Lerda bis e Ventura)Dal 2012, i successivi 8 anni del Torino in Serie A parlano di una bacheca che langue. Tuttavia, mentre il presidente granata ricorda spavaldo la qualificazione all’Europa League (arrivata nel 2014 ma grazie all’esclusione del Genoa) e la vittoria di Bilbao, dimentica di citare, ad esempio, i dati sul derby con la Juventus: su 21 confronti, sono 17 le sconfitte, 3 i pareggi a fronte di una sola vittoria. E’ sul fronte delle cessioni però che si articola il malumore del popolo granata; infatti, nelle estati successive, quasi tutti i pezzi pregiati della rosa saranno ceduti al miglior offerente. A prezzi alti, certo ma a discapito della progettualità e del risultato sportivo. Il famoso “scudetto del bilancio”, di cui Cairo è vincitore da anni, ha visto il Torino perdere Cerci, Immobile (si parla della seconda cessione, quella alla Lazio) e Ogbonna su tutti, quest’ultimo ceduto alla Juventus con la fascia di capitano al braccio. Un “capolavoro” di immagine. Con le enormi cifre incassate la speranza era quella di veder reinvestire la maggior parte dei ricavi ma così non è stato e il Torino, eccezion fatta per un’altra qualificazione in Europa League, anch’essa a seguito di una esclusione (questa volta del Milan), ha raccolto ben poco.Eppure, la critica più grande non sarebbe nemmeno sugli scarsi risultati sportivi. Di fatti, la querelle riguardante ristrutturazione dello Stadio Filadelfia, storico impianto del Grande Torino, è forse il punto più basso della gestione Cairo.Nel febbraio 2011, la Fondazione Stadio Filadelfia, che nulla ha a che vedere con il patron granata, acquista dal Comune il terreno dello stadio con l’intendo di ristrutturarlo e salvaguardandone l’immenso valore. Il presidente Cairo, dopo aver promesso un impegno concreto e aver dato mandato ad alcuni architetti di svilupparne il progetto, verserà poco più di un milione e mezzo di euro per i lavori.Il resto dei fondi (6 milioni e ottocento mila euro) sono stati erogati dal Comune di Torino e dalla Fondazione stessa. Lo Stadio, che avrebbe dovuto essere ben altro che un centro sportivo di allenamento con una sola tribuna da mille spettatori, oggi viene affittato per convegni.Il Torino versa annualmente 250.000 euro per l’affitto dello stadio affinché la Prima squadra e la Primavera vi disputino gli allenamenti.A gennaio, dopo un C.d.A in Comune Luca Asvisio, uno dei vertici della Fondazione Stadio Filadelfia, ha dichiarato: “Da anni il bilancio è in pareggio se non in attivo», ricordando che l’affitto pagato dal Torino serve in gran parte destinati a coprire le imposte. Servirebbero circa 6 milioni di euro per il completamento dei lavori. Fondi che, almeno stando alle promesse di Urbano Cairo, sarebbero dovuti arrivare dal clubgranata, a riprova del “grande impegno” del patron ma che, ad oggi, non sono mai arrivati.