Torino, Vlasic verso la conferma

Nikola Vlasic è stato uno dei colpi più importanti del Torino la scorsa estate. Il trequartista nella prima parte di stagione ha avuto un rendimento altalenante ma nelle ultime settimane il suo rendimento è notevolmente cresciuto, tanto da essere sempre tra i migliori in campo nella squadra granata.



Vlasic è anche uno dei giocatori più importanti del Torino, uno di quelli il cui cartellino ha il valore maggiore ma il suo futuro sarà ancora in granata. Urbano Cairo e Davide Vagnati non hanno intenzione di cederlo e lo stesso calciatore, che ha sempre dimostrato di trovarsi bene sotto la Mole, ha palesato la volontà di rimanere.



Al momento Vlasic è in ritiro con la propria nazionale, la Croazia, rientrerà in Piemonte solamente la prossima settimana e dovrà cercare di trascinare il Torino alla qualificazione a una coppa europeo: è questo l'obiettivo della squadra granata e per raggiungerlo ha bisogno che il suo numero 16 sia in forma e riesca a esprimere tutte le proprie qualità.