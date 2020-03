Per la prima volta nella storia, il prossimo 4 maggio potrebbe non tenersi la consueta cerimonia in ricordo del Grande Torino. L'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus rischia infatti di non permettere lo svolgersi della tradizionale cerimonia, con la messa celebrata all'interno della Basilica e la successiva lettura dei nomi dei caduti da parte del capitano del Toro.



Una delle ipotesi che si stanno valutando è quella della messa in diretta streaming o sui social.