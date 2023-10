Al termine di Lecce-Torino, Gvidas Gineitis ha così commentato il successo della sua squadra ai microfoni di Torino Channel: “Servivano tanto i tre punti perché nelle quattro partite precedenti non abbiamo vinto, oggi abbiamo fatto il nostro e abbiamo portato i tre punti a casa”



“Sono un ragazzo che non molla mai, neanche negli allenamenti, se sbaglio anche non mi abbatto. All’esordio, l’anno scorso, dopo il giallo il mister mi aveva cambiato subito, invece stavolta mi ha lasciato in campo perché forse sa che sto crescendo, anche con la testa, si fida di me. Adesso riposiamo e torniamo più forti di prima”.