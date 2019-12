La scorsa estate il Torino è stata una delle società meno attivo nel calciomercato: nessuna cessione e solamente tre acquisti, tutti arrivati tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre. La prossima estate, invece, il Torino potrebbe essere una delle società più attive sul mercato.



Se l'obiettivo qualificazione a una coppa europea non dovesse essere centrato, in molti lascerebbero la squadra granata. In pratica senza una coppa europea da giocare, la squadra granata verrà rivoluzionata.