Nella lista dei nuovi arrivi al Torino nella prossima stagione potrebbe esserci anche Jacopo Segre: il centrocampista in questo campionato si sta mettendo in luce in serie B con la maglia del Chievo Verona, squadra nella quale è in prestito. Se Moreno Longo dovesse essere confermato sulla panchina granata, un suo rientro alla base sarebbe più che probabile.



Longo ha già allenato Segre ai tempi della Primavera e insieme hanno vinto anche la Supercoppa italiano: il tecnico lo conosce quindi molto bene e sa come valorizzarlo al meglio.