Il grave infortunio occorso a Perr Schuurs ha privato il Torino di un difensore titolare per il resto della stagione, per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati si è già messo al lavoro per cercare un sostituto al difensore olandese nel mercato di gennaio.



Il profilo cercato dal dirigente granata è quello di un giocatore già abituato a giocare in una difesa a tre, con esperienza nel campionato italiano e che possa arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto.