In attesa di capire se nel mercato di riparazioni arriveranno rinforzi per il Torino, il tecnico Walter Mazzarri può in parte consolarsi grazie al recupero di due giocatori attualmente out per infortunio: Lyanco e Iago Falque.



Lo spagnolo è una pedina fondamentale per il Torino ma, a causa di diversi infortuni, in questa stagione non ha praticamente mai potuto dare il proprio contributo alla causa granata: il suo rientro sarà quindi fondamentale per la squadra granata, così come quello di Lyanco in difesa.