In questa sessione di mercato Daniele Baselli non si muoverà da Torino ma la prossima estate potrebbe essere al centro di diverse trattative. Da tempo il numero 8 granata è corteggiato dal Milan (la società rossonera lo segue addirittura dai tempi in cui vestiva la maglia dell'Atalanta) e negli ultimi mesi anche la Lazio, che lo ha cercato pure la scorsa estate, ha posato i propri occhi su di lui.



Il futuro di Baselli dipenderà molto anche da quello di Sergej Milinkovic-Savic, giocatore di proprietà dei biancocelesti ma nel mirino dei rossoneri: il centrocampista del Torino potrebbe essere il sostituto del serbo (in caso di cessione) alla Lazio o la sua alternativa per il Milan.