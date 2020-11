In estate Lyanco è stato al centro di diverse trattative ed è stato molto vicino a lasciare il Torino: Sporting Lisbona e Bologna, in particolare, hanno cercato di acquistare il difensore senza però riuscire ad arrivare a un accordo con il presidente Urbano Cairo.



Lyanco è rimasto e, cosa più importante, ha ora ritrovato il sorriso: il difensore si sente al centro del progetto ed è felice di essere rimasto in granata.