Si sono tenuti questo pomeriggio a Monza i funerali di Gigi Radice, lo storico allenatore del Torino dell'ultimo scudetto. Alla cerimonia era presente una folta rappresentazione granata, composta dal presidente Urbano Cairo, il direttore generale Antonio Comi, il direttore operativo Alberto Barile, il responsabile della scuola calcio Silvano Benedetti.



Al termine della cerimonia, il presidente Cairo ha voluto ricordare Radice: "Gigi Radice? Era un uomo sobrio, ma concreto e determinato, votato all'obiettivo. Un grandissimo uomo e lo dimostrano tutte le persone che c'erano oggi ai suoi funerali, i giocatori che ha allenato. Se tutti quanti gli volevano così bene è perché si è fatto apprezzare. E' stato importantissimo per il calcio italiano: ha introdotto il pressing e il calcio totale. Con il Torino ha vinto uno scudetto storico, che non vincevamo da anni e che sfortunatamente non vinciamo da anni"