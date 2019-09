Il Tardini è storicamente uno stadio ostico per il Torino. Nella sua storia la squadra granata, in serie A, ha infatti vinto solamente due volte in casa del Parma su un totale di quindici partite. Il primo successo è datato stagione 2001/2002: 0-1 il risultato finale con gol di Comotto all'89'. La seconda vittoria è invece del campionato 2014/2015: Parma-Torino 0-2 con gol di Maxi Lopez e Basha.



Il Parma ha invece vinto nel massimo campionato nove partite casalinghe contro il Torino, l'ultima nel 2013/2014 (3-1 il finale con vantaggio granata firmato Immobile prima della rimonta firmata Marchionni, Lucarelli e Amauri). Quattro i pareggi, l'ultimo lo scorso anno per 0-0.