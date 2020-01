San Siro, come cinque anni fa: la Scala del calcio rischia di essere per Walter Mazzarri l’amaro palcoscenico della sua ultima recita prima dell’esonero. All’epoca fu un 2-2 della sua Inter contro il Verona a fargli perdere il posto in panchina, stavolta potrebbe l’eliminazione dalla Coppa Italia del suo Torino per mano del Milan. Dopo lo 0-7 interno subito dall’Atalanta, Urbano Cairo ha scelto di confermare il tecnico ma la sensazione forte è che il presidente non sia disposto a perdonare un altro passo falso e, senza una pronta riscossa questa sera, il cambio di allenatore diventerebbe inevitabile.



TORINO IN RITIRO - Più volte in questa stagione Mazzarri è stato in bilico ma, finora, è riuscito sempre a salvare la propria panchina, a non sbagliare la partita più importante. Da domenica il Torino si è rinchiuso nel centro di Novarello per ritrovare la tranquillità e quelle certezze totalmente perse nei novanta minuti contro l’Atalanta: un ritiro, lontano dal capoluogo piemontese, deciso dal tecnico in accordo con la società. In questi giorni giocatori e allenatore si sono confrontati, hanno discusso dei vari problemi e hanno cercato di ricompattarci. Il campo dirà se ci sono riusciti.



I POSSIBILI SOSTITUTI -Contro il Milan, Mazzarri schiererà la miglior formazione possibile (anche per le tante assenze non gli permettono di fare diversamente), con tutti i suoi big, da Sirigu a Belotti, in campo dal primo minuto. Se il Torino dovesse riuscire a ottenere il pass per le semifinali contro la Juventus la sua avventura sulla panchina granata potrebbe continuare, in caso contrario a guidare la squadra fino al termine sarà con ogni probabilità un altro allenatore: Moreno Longo, Davide Ballardini e Gianni De Biasi sono i tre principali candidati alla sostituzione.