Samir Ujkani sembrava destinato a lasciare il Torino a fine agosto, invece il portiere del Kosovo è ora in trattativa per prolungare il proprio contratto: anche nella prossima stagione sarà il dodicesimo della squadra granata.



Resta da capire chi sarà il titolare, considerato che Salvatore Sirigu ha le valigie fatte ed è pronto ad accasarsi altrove. E' invece confermato il terzo portiere Antonio Rosati, che ha ancora un anno di contratto con il Torino.



Restando in tema estremi difensori, il direttore tecnico Davide Vagnati è alla ricerca di una nuova sistemazione per Vanja Milinkovic-Savic.