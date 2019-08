E' ormai chiuso l'accordo tra Napoli e Torino per Simone Verdi, con l'ex Bologna pronto a vestirsi di granata. Nelle ultime ore, infatti, Cairo e De Laurentiis hanno trovato l'intesa economica per il trasferimento del giocatore, ormai ai margini del progetto azzurro.



IN ATTESA DI LOZANO - Per arrivare alla fumata bianca definitiva e alle firme, però, bisognerà aspettare che il Napoli trovi un sostituto, almeno a livello numerico, di Verdi. Il nome forte è quello di Lozano, a un passo dall'azzurro. I dettagli economici dell'affare, secondo il Corriere dello Sport, parlano di un prestito oneroso a 10 milioni, il 50% della eventuale futura rivendita nei prossimi due anni o, in alternativa, altri 10 milioni per il riscatto obbligatorio da parte del Torino.