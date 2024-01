Torino, accordo per Okereke dalla Cremonese: i dettagli e la formula

Il Torino si rinforza in attacco con una pedina importante in arrivo dalla Serie B. Il reparto avanzato di Ivan Juric è alla ricerca di un nome nuovo da affiancare a Duvan Zapata e Tonny Sanabria e la soluzione arriva direttamente dalla Cremonese. Come riportato da Sky, i granata hanno trovato un accordo con il club grigiorosso per l'arrivo di David Okereke.



FORMULA E VISITE - Okereke si trasferirà a Torino con la formula del prestito, al quale verrà aggiunta un'opzione per il diritto di riscatto. La stessa formula utilizzata per l'acquisto di Adam Masina dall'Udinese: entrambi i giocatori sono attesi in città nella serata di oggi, mercoledì 31 gennaio, per poi svolgere le visite mediche e passare alla firma del contratto con il club granata.



RITORNO IN SERIE A - Per l'attaccante nigeriano si tratta di un ritorno in Serie A, dove si era messo in evidenza prima con il Venezia e poi con la stessa Cremonese prima della retrocessione arrivata l'anno scorso. In tutto per lui si contano 65 presenze nel massimo campionato, con 12 gol e 13 assist messi a segno. Velocità e imprevedibilità al servizio di Juric, l'innesto di Okereke va ad aggiungere fantasia a un reparto che proverà a beneficiare in termini numerici del suo apporto (il Torino è il terzo peggior attacco della Serie A insieme al Verona).