Il Torino prende il difensore Djidji dal Nantes e il centrocampista Soriano dal Villarreal. Ciò non toglie che possa arrivare anche Krunic dall'Empoli (dove ha firmato Acquah) soprattutto se il Milan tornasse alla carica per Baselli. Altrimenti Krunic può rinnovare il proprio contratto col club toscano, pronto a riportare in Italia il turco Salih Ucan del Fenerbahce (ex Roma). In uscita Bonifazi e Valdifiori passano alla Spal.