Continua la trattativa tra Torino e Empoli per Rade Krunic, il centrocampista bosniaco che da tempo è nel mirino dei granata. Finora le richieste economiche del club toscano (7 milioni di euro) hanno frenato la trattativa, per cercare di sbloccare la situazione la società granata ha provato a mettere sul piatto, come contropartita tecnica, Afriyie Acquah.



La proposta che la società granata sta pensando di avanzare all'Empoli è di 5 milioni di euro più il cartellino del mediano ghanese. Prima di presentare ufficialmente l'offerta il Torino vuole però vendere i giocatori in esubero, non solo a centrocampo.