Il trasferimento di Afriyie Acquah dal Torino all'Empoli è tutt'altro che scontato. Il centrocampista ghanese è nel mirino della società toscana e il direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, ha provato a inserirlo come contropartita tecnica per arrivare a Rade Krunic.



L'operazione non è però semplice da portare a termine: Acquah non è infatti del tutto convinto della proposta dell'Empoli. Il mediano ghanese vorrebbe lasciare il Torino per trasferirsi in Premier League ma dall'Inghilterra, per il momento, non sono ancora arrivate offerte per il centrocampista.