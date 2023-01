Lukic al Fulham



Il centrocampista ceduto a titolo definitivo#SFT pic.twitter.com/jWZXuedFAG — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 31, 2023

, ora è ufficiale: il centrocampista passa a titolo definitivo al. Lo comunica la società granata con una nota sul proprio sito:Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fulham Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sasa Lukic.Il Torino ringrazia Sasa per l’impegno e per il contributo offerto in questi anni vissuti insieme e lo saluta con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera.