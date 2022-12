Michel Adopo è una delle sorprese del Torino nella prima parte di stagione: il centrocampista ex Primavera granata in estate sembra destinato alla cessione invece è rimasto alla corte di Ivan Juric ed è anche riuscito a ritagliarsi diverso spazio.



A gennaio potrebbe essere ceduto in prestito ma la sua partenza non è affatto scontato: nel caso in cui non dovesse arrivare un altro centrocampista di peso, Adopo resterebbe in granata.