Pedro Aldave, agente del terzino argentino Ansaldi, ha dichiarato a Toronews: "L’emergenza sanitaria mi ha impedito di venire a Torino nel corso di questa settimana come avevo programmato, ma la volontà condivisa con il club granata è di risentirci a breve per combinare l'incontro. Adesso è tutto sconvolto dal coronavirus, ma la soluzione ideale per Cristian rimane quella di rinnovare con Cairo".