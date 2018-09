In casa Torino la rete ingiustamente annullata ad Alejandro Berenguer nella partita di domenica contro l'Udinese, fa ancora arrabbiare. L'episodio ha fatto infuriare lo stesso calciatore spagnolo, come il procuratore Quique Estebaranz ha raccontato ai microfoni di Radio Marte.



"Appena ha iniziato il ritiro col Torino purtroppo ha avuto qualche problema, adesso sta meglio e sta avendo continuità. Alex si è trovato bene sia con Mihajlovic che con Mazzarri, lui è un grande professionista, col cambio di allenatore non ha avuto problemi, ha impiegato del tempo ad adattarsi al calcio italiano, ma ora sta crescendo molto. L'ho sentito dopo la gara di domenica, era molto triste per il gol regolare annullato, sono errori che con la tecnologia dovrebbero scomparire, spero che questa rabbia lo aiuti a migliorare e magari a segnare contro il Napoli. Sul mancato passaggio al Napoli? Non posso dire nulla, sono il suo agente dal momento in cui ha firmato col Torino".