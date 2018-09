Simone Edera in questa stagione aspetta ancora di esordire, per il momento, in queste prime quattro giornate di campionato, Walter Mazzarri non gli ha ancora concesso spazio ma il giovane attaccante del Torino non demorde e, come ha raccontato il suo agente, Beppe Galli, ai microfoni di Radio Marte, dopo aver deciso di restare in granata ha voglia di scalare le gerarchie.



"Edera sta bene al Toro - ha raccontato Beppe Galli - Mazzarri gioca diversamente rispetto all'anno scorso e sì, in estate poteva andare via, ma ha deciso di restare al Toro. Aspetta la sua occasione e da qui a gennaio possono capitare tante cose, a volte basta una partita fatta bene per cambiare le gerarchie e il calcio è bello per questo. A Toro c’è delusione per la mancata vittoria contro l’Udinese, ma la squadra è carica per il match col Napoli”.