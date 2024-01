Torino, ai dettagli la cessione di Seck

Demba Seck sta per lasciare il Torino. Per l'attaccante è infatti arrivata un'offerta da parte della Cremonese che ha chiesto ufficialmente il giocatore in prestito e la società granata è pronta. a lasciarlo partire.



Seck non rientra più nei piani del Torino ed è in rotta con la tifoseria per via delle note vicende extracalcistiche che lo hanno visto coinvolto ed è stato messo sul mercato. Torino e Cremonese sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli, poi l'accordo verrà ufficializzato.