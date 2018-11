Ola Aina questo pomeriggio ha svolto l'intero allenamento agli ordini di Walter Mazzarri: una buona notizia per l'allenatore del Torino che per la partita di domenica pomeriggio contro il Genoa avrà a disposizione il terzino nigeriano, che ha smaltito del tutto l'infortunio patito con la nazionale nigeriana.



Aina, però, contro il Genoa dovrebbe solamente accomodarsi in panchina. L'allenatore granata infatti sembra intenzionato a schierare sulla fascia sinistra Cristian Ansaldi, mentre a destra Lorenzo De Silvestri dovrebbe essere confermato.