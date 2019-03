Ola Aina non prenderà parte ai prossimi due impegni della Nigeria, quelli contro le Seychelles e l'Egitto: il terzino ha già lasciato il ritiro della propria nazionale e questo pomeriggio era al Filadelfia dove si è sottoposto ad alcune terapie per smaltire del tutto i problemi al retto addominale patiti nel riscaldamento di Torino-Chievo Verona.



Quello svolto oggi al Filadelfia è stato il primo allenamento settimanale del Torino, dopo la partita contro il Bologna Walter Mazzarri aveva infatti concesso tre giorni liberi ai suoi giocatori per recuperare le energie in vista dello sprint finale in campionato.