Tra i giocatori che rientrano al Torino dopo un anno in prestito c'è anche Ola Aina. La permanenza in granata del terzino non è però certo, lo stesso calciatore, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Fulham tornebbre volentieri in Inghilterra.



"Per me tornare a Londra è stato l'ideale, la mia famiglia vive qui e ho anche tanti amici. Il Fulham è diventato una partite di me, ho amato essere qui" ha dichiarato lo stesso Aina in un'intervista rilasciata a The Nation.