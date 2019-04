Ola Aina è una delle rivelazioni di questo campionato: il terzino nigeriano, a suon di buone prestazioni, in questa stagione ha guadagnato sempre più spazio nel Torino diventato una pedina fondamentale dello scacchiere di Walter Mazzarri. Per questo motivo la società granata a fine campionato eserciterà la clausola per riscattare il suo cartellino dal Chelsea (squadra dalla quale è arrivato in prestito).



Il presidente granata Urbano Cairo vuole inoltre allontanare da Aina le sirene della Fiorentina, squadra che ha iniziato un sempre più insistente corteggiamento nei confronti del terzino nigeriano.